Стало известно, почему «Спартак» выбрал Руя Виторию на пост главного тренера команды

Стала известна главная причина, по которой португальский тренер Руй Витория должен возглавить московский «Спартак». В «Спартаке» высоко оценили лояльность главного тренера к руководству клуба и готовность португальца работать с составом «Спартака» без большого увеличения трансферного бюджета. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, близкий к клубу.
«В клубе больше не хотят, чтобы тренер рассказывал руководству, как должна работать система. Сам тренер должен быть готов подстраиваться под структуру. Витория готов работать в таком формате. Также португалец хорошо развивает молодых игроков», – добавил собеседник «Чемпионата».
«Чемпионат» первым сообщал, что Витория является основным кандидатом на пост главного тренера «Спартака».
Ранее стало известно, что московский «Спартак» близок к договорённости с бывшим главным тренером «Бенфики» Руем Виторией. По сообщениям в португальской прессе, контракт будет рассчитан на три года или заключён по схеме «2+1».
Последним местом работы Витории был «Аль-Наср». Клуб из Саудовской Аравии он возглавлял с 2019 по 2020 год. В ходе своей карьеры Руй также тренировал «Бенфику», «Виторию», «Пасуш де Феррейра» и другие команды в Португалии.
- 6 мая 2021
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