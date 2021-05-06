«Спартак» готов пригласить трёх-четырёх новых ассистентов для Руя Витории

У португальского специалиста Руя Витории в «Спартаке» не будет восьми помощников. Речь идёт о приглашении лишь трёх-четырёх новых людей в штаб, и расходы на него будут не больше, чем на штаб Доменико Тедеско. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, близкий к клубу.
Португальские СМИ сообщали, что «Спартак» назначит 8-9 новых ассистентов для Витории.
Ранее стало известно, что московский «Спартак» близок к договорённости с бывшим главным тренером «Бенфики» Руем Виторией. Здесь формулировка из предыдущей новости про португальцев, что контракт будет рассчитан на три года или заключён по схеме «2+1».
«Чемпионат» первым сообщал, что Витория является основным кандидатом на пост главного тренера «Спартака».
Последним местом работы Витории был «Аль-Наср». Клуб из Саудовской Аравии он возглавлял с 2019 по 2020 год. В ходе своей карьеры Руй также тренировал «Бенфику», «Виторию», «Пасуш де Феррейра» и другие команды в Португалии.
- 6 мая 2021
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