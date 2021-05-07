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Артета: «Арсенал» создал достаточно шансов, чтобы выйти в финал Лиги Европы

Артета: «Арсенал» создал достаточно шансов, чтобы выйти в финал Лиги Европы
Футбол / Лига Европы 0

«Арсенал» вылетел из Лиги Европы, проиграв по сумме двух встреч «Вильярреалу». В первом матче «жёлтая субмарина» победила со счётом 2:1, а ответная встреча завершилась нулевой ничьей. Главный тренер лондонского клуба Микель Артета прокомментировал поражение команды.

«Арсенал» создал достаточно шансов, чтобы выйти победителем из противостояния. У нас было больше моментов, чем у соперника. Мы крайне разочарованы, но стоит поздравить «Вильярреал» с выходом в финал Лиги Европы. Мы перепробовали всё до последней минуты. Я считаю, мы заслуживали победу, если судить по игре во втором тайме, нужно было реализовывать шансы, чего мы не сделали», — приводит слова Артеты сайт UEFA.

В решающем матче за трофей встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Вильярреал».

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