Артета: «Арсенал» создал достаточно шансов, чтобы выйти в финал Лиги Европы

«Арсенал» вылетел из Лиги Европы, проиграв по сумме двух встреч «Вильярреалу». В первом матче «жёлтая субмарина» победила со счётом 2:1, а ответная встреча завершилась нулевой ничьей. Главный тренер лондонского клуба Микель Артета прокомментировал поражение команды.



«Арсенал» создал достаточно шансов, чтобы выйти победителем из противостояния. У нас было больше моментов, чем у соперника. Мы крайне разочарованы, но стоит поздравить «Вильярреал» с выходом в финал Лиги Европы. Мы перепробовали всё до последней минуты. Я считаю, мы заслуживали победу, если судить по игре во втором тайме, нужно было реализовывать шансы, чего мы не сделали», — приводит слова Артеты сайт UEFA.



В решающем матче за трофей встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Вильярреал».

Эмери в пятый раз вывел команду в финал Лиги Европы. Трижды его клуб брал трофей