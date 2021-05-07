«Комплекс раздевалок на стадионе — просто барак». Червиченко жёстко ответил «Оренбургу»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко ответил на сообщение пресс-службы «Оренбурга», которая заявила, что стадион клуба обладает всем необходимым для принятия матчей Российской Премьер-Лиги.



«Я говорил про всё, что творится в ФНЛ. Люди зря возмущаются. Я же ведь не с целью уколоть, а с целью исправить ситуацию. Где-то ржавая вода, где-то старые раздевалки, где-то нет современного кабеля для трансляций. Это сборная солянка того, почему эти команды не проходят. Я говорил с теми, кто принимал решения, кто голосовал. Именно эти моменты больше всего не устраивают команды РПЛ, а не то, что где-то 7,5 тысячи мест, а не 10 тысяч мест. Это меньшая из всех преград.

Конкретно об «Оренбурге»: все претензии к тому, комплекс раздевалок– это просто барак с коридорами шириной в метр. Чтобы развернуть массажный стол в раздевалке, половине команде надо выйти оттуда, иначе они не помещаются! Это просто пародия на инфраструктуру стадиона РПЛ. А люди ещё удивляются: почему, когда «Оренбург» вылетал из РПЛ, там вся команда слегла с коронавирусом. Так микробы в таких условиях не то, что не умирают – они свой баскетбольный турнир устраивают и ловко попадают трёхочковыми в дыхательные пути. Там всего три-четыре душа на команду! А газон несколько лет поливала обычная пожарная машина – ну это хотя бы исправили, прогресс уже есть. Плюс там большие проблемы со светом – вечером даже игроки плохо видят друг друга. Так что «Оренбургу» надо не обижаться, а работать.

Хромой не обижается, что у него нога искалечена. Он старается её вылечить. Злиться на критику проще всего, но я ведь консультировался с теми, кто на этом «Газовике» играл. Там из 24 требуемых критериев стадион соответствует только половине, и то с натяжкой!

Нужно соблюдать регламент, если он вам не нравится – выбирайте другую власть, пусть создают регламент, который всех устраивает. Футбол должен быть в своих регионах, но это не значит, что одни команды должны деньги бюджета тратить на инфраструктуру, а другие — решать свои дела с помощью протекции наверху», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, что ранее пресс-служба «Оренбурга» ответила на колонку Червиченко о процедуре лицензирования российских клубов.

«Совдеповские времена»? У нас стадион построен в 2002 и реконструирован в 2016 г., в советские времена на месте Ростошей была степь! Ржавая вода? «Собачатни»? У нас новые раздевалки, современный стадион, оснащённый всем необходимым. Проблема только в том, что не хватает 2500 мест», — сообщается в «твиттере» «Оренбурга».