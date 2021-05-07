Сульшер: календарь «МЮ» сделан людьми, которые никогда не играли в футбол на таком уровне

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер отреагировал на результат его подопечных в ответном матче полуфинала Лиги Европы с «Ромой» (2:3).
«Приятно быть в финале. Мы сыграли один очень-очень хороший тайм на «Олд Траффорд», который сильно помог нам. Я разочарован тем, что мы уступили в сегодняшнем матче, особенно разочаровывает игра во втором тайме.
«Рома» могла легко выиграть со счётом 8:6. Это была странная игра. Мы продолжали отдавать им мяч, но, к счастью, у нас один из лучших вратарей в мире. Мы в финале и с нетерпением ждём 26 мая.
Календарь «Манчестер Юнайтед»? Это неслыханно. Он сделан людьми, которые никогда не играли в футбол на таком уровне. Это физически невозможно для игроков. Для этих четырёх встреч нам потребуется каждый игрок. Мы должны быть готовы к этому отрезку календаря», — цитирует Сульшера BBC.
Напомним, что матч 34-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» был перенесён на 13 мая из-за протестов болельщиков манкунианцев. Таким образом, с 9 по 13 мая подопечным Сульшера предстоит провести три матча – с «Астон Виллой» (9 мая), «Лестер-Сити» (11 мая) и «Ливерпулем» (13 мая).
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