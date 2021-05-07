«Вильярреал» впервые вышел в финал еврокубка

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В ответном матче 1/2 финала Лиги Европы УЕФА лондонский «Арсенал» принимал «Вильярреал». Встреча прошла на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне (Англия) и завершилась ничьей – 0:0.

Как сообщает BBC, для «Вильярреала» этот выход в финал Лиги Европы стал первым в клубной истории. Ранее испанский коллектив четыре раза выбывал на полуфинальной стадии.

Однако главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери выходил в финал этого турнира чаще, чем любой другой менеджер — в сезонах-2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2018/2019 и 2020/2021, выиграв при этом трижды.

Напомним, что финал состоится 26 мая в Гданьске (Польша) на стадионе «Энерга Гданьск». Начало встречи – в 22:00 мск.

Действующим победителем турнира является «Севилья», которая в финальном матче предыдущего розыгрыша ЛЕ обыграла миланский «Интер» со счётом 3:2.