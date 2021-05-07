«Это дно». Юнгберг – о вылете «Арсенала» из Лиги Европы от «Вильярреала»

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Фредрик Юнгберг, ранее занимавший пост исполняющего обязанности главного тренера «канониров», подверг критике действия владельцев «пушкарей».

«Я надеюсь, что этот вылет от «Вильярреала» — это дно, от которого можно будет оттолкнуться. Это действительно очень больно, но я думаю, нужно изменить модель развития клуба, потому что мы с каждым годом становимся всё хуже и хуже», — цитирует Юнгберга BBC.

Напомним, «Арсенал» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 49 очков в 34 встречах, и, скорее всего, не попадёт в еврокубки. В оставшихся матчах сезона «канонирам» предстоит сыграть с «Вест Бромвич Альбион», «Челси», «Кристал Пэлас» и «Брайтон энд Хоув Альбион».