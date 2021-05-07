Мхитарян может покинуть «Рому» из-за прихода Моуринью

32-летний армянский полузащитник итальянской «Ромы» Генрих Мхитарян ближайшим летом может сменить клубную прописку, сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».
Как отмечает источник, главная причина, которая подталкивает Мхитаряна к уходу из клуба, — это приход со следующего сезона 58-летнего португальского специалиста Жозе Моуринью, с которым он работал в английском «Манчестер Юнайтед» и не имел достаточной игровой практики, а отношения между ними были натянутыми.
Контракт Мхитаряна с «Ромой» рассчитан до 30 июня этого года и продлевать Генрих его не намерен, поэтому он может покинуть клуб бесплатно.
В текущем сезоне Мхитарян принял участие в 42 встречах за «Рому» во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и 11 результативными передачами.
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