Флоренци: рад слухам об интересе «Интера». Это топ-клуб

30-летний итальянский крайний защитник французского «Пари-Сен Жермен» Алессандро Флоренци, арендованный у «Ромы», отреагировал на информацию СМИ об интересе к нему со стороны миланского «Интера», ставшего чемпионом Италии.



«В ПСЖ я получил тот опыт, который хотел, посмотрим, что будет дальше. Я рад слухам об интересе «Интера», потому что это топ-клуб, но вся моя энергия сейчас направлена только на «ПСЖ». Я хочу отдать все свои силы этому клубу, а дальше будет видно», — цитирует Флоренци журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», ссылаясь на La Gazetta dello Sport.



В текущем сезоне Флоренци принял участие в 33 встречах за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

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