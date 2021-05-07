Давид Вилья будет работать в индийском клубе «Одиша»

Бывший нападающий сборной Испании Давид Вилья подписал контракт с индийским клубом «Одиша». Об этом сообщает официальный сайт клуба 6 мая. Испанец возглавил отдел глобальных футбольных операций.
В качестве игрока Вилья выступал за хихонский «Спортинг», «Сарагосу», «Валенсию», «Барселону», «Атлетико», «Нью-Йорк Сити», «Мельбурн» и «Виссел Кобе», а также сборную Испании.
Также Вилья является трехкратным чемпионом Испании, победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. Кроме того, испанец является чемпионом мира и Европы в составе сборной. Давид Вилья занимает третье место в списке лучших бомбардиров чемпионата Испании в XXI веке, уступая лишь Лионелю Месси и Криштиану Роналду.
«Одиша» выступает в индийской Суперлиге и в прошедшем сезоне заняла последнее, 11-е место.
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