Давид Вилья будет работать в индийском клубе «Одиша»

Бывший нападающий сборной Испании Давид Вилья подписал контракт с индийским клубом «Одиша». Об этом сообщает официальный сайт клуба 6 мая. Испанец возглавил отдел глобальных футбольных операций.

В качестве игрока Вилья выступал за хихонский «Спортинг», «Сарагосу», «Валенсию», «Барселону», «Атлетико», «Нью-Йорк Сити», «Мельбурн» и «Виссел Кобе», а также сборную Испании.

Также Вилья является трехкратным чемпионом Испании, победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. Кроме того, испанец является чемпионом мира и Европы в составе сборной. Давид Вилья занимает третье место в списке лучших бомбардиров чемпионата Испании в XXI веке, уступая лишь Лионелю Месси и Криштиану Роналду.

«Одиша» выступает в индийской Суперлиге и в прошедшем сезоне заняла последнее, 11-е место.