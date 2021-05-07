«МЮ» и «Вильярреал» — в финале ЛЕ, Россия проиграла Канаде в финале ЮЧМ. Главное к утру

«Манчестер Юнайтед» и «Вильярреал» встретятся в финале Лиги Европы, а хоккейная сборная России уступила канадцам в финале юниорского чемпионата мира — главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. «Манчестер Юнайтед» выбил «Рому» из Лиги Европы, несмотря на поражение в ответном матче.

2. «Вильярреал» вышел в финал Лиги Европы, сыграв вничью с «Арсеналом».

3. Сборная России уступила канадцам в финале ЮЧМ-2021.

4. Матвей Мичков признан самым ценным игроком юниорского чемпионата мира 2021 года.

5. Определены полуфинальные пары баскетбольной Лиги чемпионов.

6. Вместе с Тедеско «Спартак» покинет весь тренерский штаб.

7. Павлюченкова не смогла пробиться в финал турнира в Мадриде, уступив белоруске Соболенко.

8. Сборная России по вольной борьбе получила максимальную квоту на Олимпийские игры.

9. Стало известно, почему «Спартак» выбрал Руя Виторию на пост главного тренера команды.

10. Вердум проиграл нокаутом дебютный бой в PFL.

11. «Бруклин» принял окончательное решение по Майку Джеймсу.

12. Женская сборная России по кёрлингу потерпела второе поражение подряд на чемпионате мира.