«Челси» планирует продлить контракт с Рюдигером

«Челси» планирует продлить контракт со своим немецким защитником Антонио Рюдигером. Об этом сообщает Sky Sports.
По информации источника, лондонцы обсудят новое соглашение с 28-летним футболистом по окончании нынешнего сезона. В сезоне-2020/21 Рюдигер провёл 29 матчей за «Челси», на его счету одна результативная передача. Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2022 года.
Ранее Рюдигер признался, что прошлым летом был близок к уходу из клуба.
«Прошлым летом были действительно две команды, которые активно интересовались мной. Если честно, одной из этих команд был «Пари Сен-Жермен», в которой тогда работал Томас Тухель. Помимо предложения парижан, был ещё звонок от Жозе Моуринью, который звал меня в «Тоттенхэм Хотспур». Но в итоге ничего не произошло», — рассказал Рюдигер.
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