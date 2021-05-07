«Челси» планирует продлить контракт с Рюдигером

«Челси» планирует продлить контракт со своим немецким защитником Антонио Рюдигером. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, лондонцы обсудят новое соглашение с 28-летним футболистом по окончании нынешнего сезона. В сезоне-2020/21 Рюдигер провёл 29 матчей за «Челси», на его счету одна результативная передача. Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2022 года.

Ранее Рюдигер признался, что прошлым летом был близок к уходу из клуба.

«Прошлым летом были действительно две команды, которые активно интересовались мной. Если честно, одной из этих команд был «Пари Сен-Жермен», в которой тогда работал Томас Тухель. Помимо предложения парижан, был ещё звонок от Жозе Моуринью, который звал меня в «Тоттенхэм Хотспур». Но в итоге ничего не произошло», — рассказал Рюдигер.