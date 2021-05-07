Эммерсон: борщ — да, сало — нет. Люблю украинскую еду, она же почти такая же, как русская

Защитник «СКА-Хабаровска» Эммерсон рассказал о своём отношении к русской и украинской кухне.



«Борщ люблю, сало — нет. Пельмени, вареники нравятся. Я люблю украинскую еду. Она же почти такая же, как и русская.



Что во мне выдаёт одессита? Юмор, пожалуй. А вот акцент выдаёт во мне просто украинца. Была забавная история, когда мы с моей девушкой перебирались из Гонконга в Армавир. Во время пересадки встретили ребят и попросили заказать такси. Они спрашивают: «А вы с Украины?». Я говорю: «Да, а как вы поняли?». Парень отвечает: «У тебя акцент украинский, а вот у девушки — русский». Моя девушка ближе к России, она в Донецке родилась», — цитирует Эммерсона пресс-служба «СКА-Хабаровска».

«СКА-Хабаровск» набрал 60 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2020/2021.