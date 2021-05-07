Месси перестал доверять экс-президенту «Барселоны» Бартомеу после истории с Гризманном

Стали известны подробности взаимоотношений между нападающим «Барселоны» Лионелем Месси и бывшим президентом клуба Хосепом Марией Бартомеу.
Как сообщает Catalunya Radio, после вылета сине-гранатовых из Лиги чемпионов в сезоне-2018/2019, когда они упустили путёвку в финал, несмотря на преимущество в три мяча над «Ливерпулем», функционер прибыл на встречу с капитаном команды к нему домой. Бартомеу спросил у аргентинца совета насчёт потенциальной отставки главного тренера Эрнесто Вальверде, однако Лео ответил, что дело не в наставнике.
Месси в ходе беседы спросил, насколько правдивы слухи о возможном трансфере форварда Антуана Гризманна из мадридского «Атлетико». Бартомеу сказал, что клуб не подписывал контракта с французом, однако спустя всего несколько дней о переходе было объявлено официально. Утверждается, что именно в тот момент Месси потерял доверие к президенту.
Ещё один знаковый момент — разгар пандемии, когда «Барселона», как и остальные клубы, столкнулась с финансовыми трудностями. Футболисты каталонцев пошли на сокращение зарплат, однако спустя некоторое время Бартомеу явился на тренировку команды и попросил игроков о ещё одном снижении окладов. Месси от лица коллектива ответил, что функционеру нельзя доверять и что футболисты больше не намерены сокращать зарплаты.
Напомним, Бартомеу покинул пост президента «Барселоны» прошлой осенью, не дождавшись выборов. Контракт Месси с клубом рассчитан до лета этого года.
Видео лучших голов Месси в ворота «Гранады»:
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