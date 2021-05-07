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Зотов: в Донецке иностранные фильмы дублировались на украинский, большую часть не понимал

Зотов: в Донецке иностранные фильмы дублировались на украинский, большую часть не понимал
Футбол / РПЛ 0
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Защитник «Рубина» Георгий Зотов рассказал, с какими трудностями столкнулся в Донецке.

«У меня не было агента, никто моими делами не занимался, поэтому естественно, что единственным помощником был отец. Он звонил в клубы, узнавал, просил взять меня на просмотр. Потом уже и другие люди предлагали помощь. Моим агентом стал человек, который помог мне перейти в донецкий «Металлург». Мы до сих пор на связи.

Дуглас Коста, конечно, топ-футболист, но не сказал бы, что против него было супертяжело. Противостоять Коноплянке из «Днепра» мне было труднее. Возможно, в нашем матче с «Шахтёром» Дуглас был просто не в форме. Или я хорошо играл.

В Донецке возникла проблема с походами в кино. Иностранные картины дублировались на украинский язык, и большую часть слов мы с женой не понимали. Поэтому больше ходили на русские фильмы», — цитирует Зотова «Матч ТВ».

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