Зотов: в Донецке иностранные фильмы дублировались на украинский, большую часть не понимал

Защитник «Рубина» Георгий Зотов рассказал, с какими трудностями столкнулся в Донецке.
«У меня не было агента, никто моими делами не занимался, поэтому естественно, что единственным помощником был отец. Он звонил в клубы, узнавал, просил взять меня на просмотр. Потом уже и другие люди предлагали помощь. Моим агентом стал человек, который помог мне перейти в донецкий «Металлург». Мы до сих пор на связи.
Дуглас Коста, конечно, топ-футболист, но не сказал бы, что против него было супертяжело. Противостоять Коноплянке из «Днепра» мне было труднее. Возможно, в нашем матче с «Шахтёром» Дуглас был просто не в форме. Или я хорошо играл.
В Донецке возникла проблема с походами в кино. Иностранные картины дублировались на украинский язык, и большую часть слов мы с женой не понимали. Поэтому больше ходили на русские фильмы», — цитирует Зотова «Матч ТВ».
- 7 мая 2021
-
10:36
-
10:16
-
10:15
-
10:04
-
09:54
-
09:48
-
09:28
-
09:18
-
08:54
-
08:32
-
08:30
-
07:45
-
07:37
-
05:29
-
04:17
-
04:01
-
02:44
-
02:04
-
01:44
-
01:32
-
01:15
-
01:00
-
01:00
-
00:37
-
00:08
- 6 мая 2021
-
23:56
-
23:55
-
23:54
-
23:39
-
23:29
-
23:19
-
23:06
-
22:40
-
22:32
-
22:03