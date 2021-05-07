Опубликовано последнее сообщение Месси экс-президенту «Барселоны» Бартомеу

Catalunya Radio опубликовало информацию о заключительном этапе отношений между нападающим «Барселоны» Лионелем Месси и бывшим президентом клуба Хосепом Марией Бартомеу.



По информации источника, после назначения Рональда Кумана на пост главного тренера сине-гранатовых аргентинец провёл с ним встречу. В ходе беседы Лео сообщил специалисту, что с большой вероятностью покинет команду. В тот же день информация о разговоре просочилась в СМИ, и Месси решил, что в этом виноват Бартомеу.



«Ты сливаешь информацию. Чёрт возьми, ты снова пытаешься меня поиметь», — написал Лео президенту «Барселоны».



Спустя пять дней после инцидента Месси направил в клуб официальный запрос на трансфер. Впоследствии его уговорили остаться в команде ещё на сезон. Контракт с форвардом по-прежнему не продлён и истекает этим летом. Бартомеу покинул «Барселону» прошлой осенью.

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