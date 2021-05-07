Чемпионат России по футболу сезона-2020/2021: расписание матчей 29-го тура
Сегодня, 7 мая, матчами «Ахмат» — «Тамбов» и «Сочи» — «Ротор» стартует 29-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.
В 29-м туре, который станет предпоследним в этом сезоне, состоится восемь матчей.
7 мая
«Ахмат» — «Тамбов» (Грозный, 18:00 мск)
«Сочи» — «Ротор» (Сочи, 20:00 мск)
8 мая
«Уфа» — «Зенит» (Уфа, 14:00 мск)
«Арсенал» — «Рубин» (Тула, 16:30 мск)
«Локомотив» — «Динамо» (Химки, 16:30 мск)
ЦСКА — «Краснодар» (Москва, 19:30 мск)
10 мая
«Урал» — «Ростов» (Екатеринбург, 16:30 мск)
«Спартак» — «Химки» (Москва, 19:00 мск)
В сезоне-2019/2020 чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит». В тройку лидеров вошли «Локомотив» и «Краснодар». В нынешнем розыгрыше сине-бело-голубые досрочно защитили титул.
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