Эммерсон: говорю судьям: «Рэф, я понимаю по-русски». И они улыбаются сразу

Украинский защитник «СКА-Хабаровска» Эммерсон рассказал о знании русского языка.
«Все удивляются: «Воу! Как вы так хорошо говорите по-русски, без акцента?». Конечно, нет такого, что меня люди начинают на камеру снимать, но многие задаются вопросом — откуда я? Как так? Бывает, говорю: «Да я выучил просто» (смеётся). Иногда ко мне стараются обратиться на английском языке, а я отвечаю: «Я вообще-то по-русски говорю». Даже судьи в ФНЛ сейчас подсказывают мне: «No hands» или ещё что-то на английском. Я так смотрю на него: «Рэф, я понимаю по-русски». И они улыбаются сразу. Им становится и неловко, и смешно. Замечаю, что соперники тоже начинают улыбаться», — цитирует Эммерсона пресс-служба «СКА-Хабаровска».
«СКА-Хабаровск» набрал 60 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2020/2021.
- 7 мая 2021
-
10:36
-
10:16
-
10:15
-
10:04
-
09:54
-
09:48
-
09:28
-
09:18
-
08:54
-
08:32
-
08:30
-
07:45
-
07:37
-
05:29
-
04:17
-
04:01
-
02:44
-
02:04
-
01:44
-
01:32
-
01:15
-
01:00
-
01:00
-
00:37
-
00:08
- 6 мая 2021
-
23:56
-
23:55
-
23:54
-
23:39
-
23:29
-
23:19
-
23:06
-
22:40
-
22:32
-
22:03