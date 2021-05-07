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Эммерсон: говорю судьям: «Рэф, я понимаю по-русски». И они улыбаются сразу

Эммерсон: говорю судьям: «Рэф, я понимаю по-русски». И они улыбаются сразу
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0
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Украинский защитник «СКА-Хабаровска» Эммерсон рассказал о знании русского языка.

«Все удивляются: «Воу! Как вы так хорошо говорите по-русски, без акцента?». Конечно, нет такого, что меня люди начинают на камеру снимать, но многие задаются вопросом — откуда я? Как так? Бывает, говорю: «Да я выучил просто» (смеётся). Иногда ко мне стараются обратиться на английском языке, а я отвечаю: «Я вообще-то по-русски говорю». Даже судьи в ФНЛ сейчас подсказывают мне: «No hands» или ещё что-то на английском. Я так смотрю на него: «Рэф, я понимаю по-русски». И они улыбаются сразу. Им становится и неловко, и смешно. Замечаю, что соперники тоже начинают улыбаться», — цитирует Эммерсона пресс-служба «СКА-Хабаровска».

«СКА-Хабаровск» набрал 60 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2020/2021.

Эммерсон: борщ — да, сало — нет. Люблю украинскую еду, она же почти такая же, как русская
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