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«Сочи» — «Ротор». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
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«Сочи» — «Ротор»: прямой эфир матча начнётся в 20:00

«Сочи» — «Ротор»: прямой эфир матча начнётся в 20:00
Футбол / РПЛ 0
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Сегодня, 7 мая, состоится матч «Сочи» — «Ротор». Встреча 29-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Сочи» — «Ротор» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Игорь Демешко (Химки) и Максим Гаврилин (Владимир). Резервный рефери — Евгений Буланов (Саранск).

«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Сочи» — «Ротор».

«Сочи», набрав 49 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ротор» (21) — на 14-й строчке.

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