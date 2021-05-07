«Сочи» — «Ротор»: прямой эфир матча начнётся в 20:00

Сегодня, 7 мая, состоится матч «Сочи» — «Ротор». Встреча 29-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Сочи» — «Ротор» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Игорь Демешко (Химки) и Максим Гаврилин (Владимир). Резервный рефери — Евгений Буланов (Саранск).
«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Сочи» — «Ротор».
«Сочи», набрав 49 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ротор» (21) — на 14-й строчке.
- 7 мая 2021
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