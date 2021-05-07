Джейми Каррагер — капитану «Вулверхэмптона»: ты говорил Нету, насколько «Ливерпуль» хорош?
Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер обратился к капитану «Вулверхэмптона» Конору Коди по поводу вингера «волков» Педру Нету, интерес к которому проявляют мерсисайдцы.
«Ты говорил ему, насколько «Ливерпуль» хорош?» — приводит слова Каррагера Goal со ссылкой на подкаст Greatest Game.
Коди ответил: «Он не уходит из «Вулверхэмптона».
Педру Нету провёл 31 матч в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги, забил пять голов и сделал шесть результативных передач. В турнирной таблице АПЛ «Ливерпуль» занимает седьмое место, «Вулверхэмптон» — 12-е.
8 мая подопечные Юргена Клоппа сыграют с «Саутгемптоном» в рамках 35-го тура АПЛ. «Волки» на следующий день примут «Брайтон энд Хоув Альбион».
Видео гола Педру Нету в матче с «Саутгемптоном»
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