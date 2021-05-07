Джейми Каррагер — капитану «Вулверхэмптона»: ты говорил Нету, насколько «Ливерпуль» хорош?

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер обратился к капитану «Вулверхэмптона» Конору Коди по поводу вингера «волков» Педру Нету, интерес к которому проявляют мерсисайдцы.

«Ты говорил ему, насколько «Ливерпуль» хорош?» — приводит слова Каррагера Goal со ссылкой на подкаст Greatest Game.

Коди ответил: «Он не уходит из «Вулверхэмптона».

Педру Нету провёл 31 матч в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги, забил пять голов и сделал шесть результативных передач. В турнирной таблице АПЛ «Ливерпуль» занимает седьмое место, «Вулверхэмптон» — 12-е.

8 мая подопечные Юргена Клоппа сыграют с «Саутгемптоном» в рамках 35-го тура АПЛ. «Волки» на следующий день примут «Брайтон энд Хоув Альбион».

Видео гола Педру Нету в матче с «Саутгемптоном»