Защитник «Рубина» Зотов назвал самый эмоциональный матч сезона

Защитник «Рубина» Георгий Зотов назвал самый эмоциональный матч сезона-2020/2021.



«Игра за топ-клуб — это совсем новые ощущения по сравнению с борьбой за выживание. Раньше так складывалось, что все мои команды Премьер-Лиги шли внизу таблицы, а теперь эмоции другие. Мне очень интересно наконец-то попасть в еврокубки.



Домашняя победа над «Зенитом». Концовка выдалась очень напряжённой. Гол Макарова на последней минуте, пенальти в наши ворота, сейв Дюпы… На два оставшихся матча нам также нужно выходить как на последний бой. И выигрывать», — цитирует Зотова «Матч ТВ».



Казанский «Рубин» в 28 матчах набрал 49 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Чемпионом досрочно стал санкт-петербургский «Зенит» (61). В тройку лидеров входят также московские «Спартак» (53) и «Локомотив» (52).

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