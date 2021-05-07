Кавани повторил достижение Фалькао и Обамеянга в Лиге Европы

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани помог команде выйти в финал Лиги Европы по итогам полуфинального противостояния с «Ромой».



В первом матче уругваец оформил дубль и отдал две результативные передачи, а манкунианцы в результате разгромили соперника со счётом 6:2. В ответной встрече, состоявшейся накануне, 6 мая, в Риме, 34-летний форвард вновь забил два мяча. «Красные дьяволы» в этот раз потерпели поражение (2:3), но прошли в финал.



Как сообщается в «твиттере» Futball Ward, Кавани стал третьим футболистом, которому удалось забить четыре и более голов в ходе двухматчевого противостояния в полуфинале Лиги Европы. Ранее это достижение покорялось Радамелю Фалькао (2011 год, «Порту») и Пьер-Эмерику Обамеянгу (2019 год, «Арсенал»).



В финале Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Вильярреалом». Матч пройдёт 26 мая на стадионе «Энерга Гданьск» в Гданьске (Польша).

Эдинсон Кавани отметился ярким статистическим достижением в игре с «Ромой»