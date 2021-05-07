Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Ротор». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Марсель» продлил контракт с Амави

«Марсель» продлил контракт с Амави
Футбол / Франция 0

«Марсель» продлил контракт с защитником Жорданом Амави, сообщает пресс-служба клуба. Новое соглашение с 27-летним французским футболистом рассчитано до конца сезона-2024/2025.

Ранее сообщалось, что левый защитник «Марселя» Жордан Амави может продолжить карьеру на Туманном Альбионе. В услугах 27-летнего француза заинтересован лондонский «Арсенал». В тот момент переговоры сторон о пролонгации сотрудничества зашли в тупик. «Арсенал» видит в Амави сменщика для Кирана Тирни, который сейчас занимает позицию левого латераля в основном составе практически на безальтернативной основе.

В сезоне-2020/2021 Амави провёл за «Марсель» 16 матчей во всех турнирах и забил один гол. Transfermarkt оценивает стоимость Джордана в € 10 млн.

«Арсенал» нацелился на защитника «Марселя»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021