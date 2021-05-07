«Марсель» продлил контракт с Амави
«Марсель» продлил контракт с защитником Жорданом Амави, сообщает пресс-служба клуба. Новое соглашение с 27-летним французским футболистом рассчитано до конца сезона-2024/2025.
Ранее сообщалось, что левый защитник «Марселя» Жордан Амави может продолжить карьеру на Туманном Альбионе. В услугах 27-летнего француза заинтересован лондонский «Арсенал». В тот момент переговоры сторон о пролонгации сотрудничества зашли в тупик. «Арсенал» видит в Амави сменщика для Кирана Тирни, который сейчас занимает позицию левого латераля в основном составе практически на безальтернативной основе.
В сезоне-2020/2021 Амави провёл за «Марсель» 16 матчей во всех турнирах и забил один гол. Transfermarkt оценивает стоимость Джордана в € 10 млн.
«Арсенал» нацелился на защитника «Марселя»
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