«Челси» намерен продлить контракт с Жоржиньо

Лондонский «Челси» намерен сохранить в составе полузащитника Жоржиньо.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере», синие в скором времени начнут переговоры с 29-летним футболистом о продлении контракта. Сам Жоржиньо также хочет пролонгировать соглашение, для него это приоритетный вариант. Действующий договор игрока с клубом рассчитан до лета 2023 года.
Жоржиньо перешёл в «Челси» летом 2018 года из «Наполи», за который выступал на протяжении четырёх лет. Сумма трансфера составила € 57 млн. Ранее он также защищал цвета «Вероны». С 2016 года вызывается в сборную Италии.
В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 24 матчах английской Премьер-лиги, забил шесть голов (все — с пенальти) и отдал одну результативную передачу.
Видео гола Жоржиньо в ворота «Эвертона»:
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