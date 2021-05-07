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Президент «Вильярреала»: не хотели, чтобы в обоих финалах играли только английские клубы

Президент «Вильярреала»: не хотели, чтобы в обоих финалах играли только английские клубы
Футбол / Лига Европы 0
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Президент «Вильяреала» Фернандо Роиг прокомментировал выход команды в финал Лиги Европы по итогам полуфинального противостояния с лондонским «Арсеналом» (2:1, 0:0).

«То, что мы после многих попыток сыграем в финале клубного турнира, очень важно для нас. Наконец-то добились этого и сейчас как следует отпразднуем наше достижение. Ну а позже начнём готовиться к финалу в Гданьске.

Мы так долго ждали того момента, когда наконец преодолеем полуфинал. Здорово, что испанская команда вышла в финал. Мы не хотели, чтобы в обоих финалах играли только английские клубы. Теперь там будут бороться три гранда Премьер-лиги и скромный испанский клуб под названием «Вильяреал», — приводит слова Роига пресс-служба УЕФА.

Финал Лиги Европы «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед» пройдёт 26 мая на стадионе «Энерга Гданьск» в Гданьске (Польша).

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