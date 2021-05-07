«Манчестер Сити», «Челси» и «ПСЖ» интересуются Левандовским

«Манчестер Сити», «Челси» и «ПСЖ» интересуются польским нападающим «Баварии» Робертом Левандовским, сообщает ESPN. Немецкий клуб готов вступить в переговоры, если получит предложение в € 60 млн.



Левандовски пока не решил, в каком клубе хочет продолжить карьеру. Он хотел остаться в «Баварии», но интерес со стороны клубов английской Премьер-лиги может заставить его изменить решение. Роберт хотел бы попробовать себя в Англии.



Левандовски выступает за «Баварию» с 2014 года, его действующий контракт истекает в 2023 году. В нынешнем сезоне Роберт принял участие в 26 матчах немецкой Бундеслиги, забил 36 голов и отдал шесть результативных передач. С 2008 года Левандовски вызывается в национальную команду Польши.

Роберт Левандовски может стать игроком клуба АПЛ