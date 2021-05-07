Пау Торрес — о финале ЛЕ: «Вильярреал» обязан воспользоваться этим историческим шансом

Защитник «Вильярреала» Пау Торрес признался, что плакал, когда «Арсенал» выбил его клуб из полуфинала Лиги чемпионов в 2006 году. Накануне, 6 мая, испанская команда сыграла вничью с «канонирами» и вышла в финал Лиги Европы.
«Сегодня у меня тоже слёзы, но на этот раз слёзы радости, а не разочарования. «Вильярреал» так много раз останавливался в шаге от финала, но теперь, наконец, мы сделали этот шаг! Это очень волнительный момент. Весь клуб, болельщики, президент, прошлогодний состав — все мы заслужили этот финал. Сейчас мы можем дать волю чувствам, но уже скоро должны начать готовиться к финалу, потому что обязаны воспользоваться этим историческим шансом.
Нам пришлось непросто, у «Арсенала» были шансы, но и мы создали пару моментов. Мне кажется, что характер нашей команды стал решающим фактором этого успеха. В финале нам будет противостоять великий клуб, и это делает нашу задачу ещё сложнее. Нам не хотелось, чтобы оба финала еврокубков были чисто английскими. Мы просто не могли допустить этого. Гордимся, что «Вильярреал» будет представлять испанский футбол в финале Лиги Европы», — цитирует Торреса пресс-служба УЕФА.
Финал Лиги Европы «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед» пройдёт 26 мая на стадионе «Энерга Гданьск» в Гданьске (Польша).
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