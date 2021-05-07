Магуайр: выход «МЮ» в финал Лиги Европы — большое достижение. Теперь надо выиграть там!

Капитан «Манчестер Юнайтед» защитник Гарри Магуайр высказался о выходе команды в финал Лиги Европы по итогам противостояния с «Ромой» (6:2, 2:3).
«Это большое достижение. Мы не выиграли сегодня, что немного расстраивает, но хорошо старались в первом матче. Этот матч мы начали нервно. Они прессинговали один в один, поэтому игра часто шла от штрафной до штрафной.
Мы не хотим проигрывать. Вообще. Мы подходили к этой игре с мыслями о победе. Хотели отпраздновать сегодня победу, но не можем не радоваться тому, что прошли полуфинальную стадию. Теперь надо выиграть финал!
Кавани забил два роскошных мяча. Знаем, что он обладает классным рывком и всегда будет получать шансы после наших передач в штрафную. Как центральный защитник я не слишком доволен тем, что Давиду Де Хеа пришлось так часто вступать в игру. Он часто спасал на протяжении своей карьеры», — цитирует Магуайра пресс-служба УЕФА со ссылкой на BT Sport.
Финал Лиги Европы «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед» пройдёт 26 мая на стадионе «Энерга Гданьск» в Гданьске (Польша).
- 7 мая 2021
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