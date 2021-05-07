Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Ротор». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Магуайр: выход «МЮ» в финал Лиги Европы — большое достижение. Теперь надо выиграть там!

Магуайр: выход «МЮ» в финал Лиги Европы — большое достижение. Теперь надо выиграть там!
Футбол / Лига Европы 0
Аудио-версия:

Капитан «Манчестер Юнайтед» защитник Гарри Магуайр высказался о выходе команды в финал Лиги Европы по итогам противостояния с «Ромой» (6:2, 2:3).

«Это большое достижение. Мы не выиграли сегодня, что немного расстраивает, но хорошо старались в первом матче. Этот матч мы начали нервно. Они прессинговали один в один, поэтому игра часто шла от штрафной до штрафной.

Мы не хотим проигрывать. Вообще. Мы подходили к этой игре с мыслями о победе. Хотели отпраздновать сегодня победу, но не можем не радоваться тому, что прошли полуфинальную стадию. Теперь надо выиграть финал!

Кавани забил два роскошных мяча. Знаем, что он обладает классным рывком и всегда будет получать шансы после наших передач в штрафную. Как центральный защитник я не слишком доволен тем, что Давиду Де Хеа пришлось так часто вступать в игру. Он часто спасал на протяжении своей карьеры», — цитирует Магуайра пресс-служба УЕФА со ссылкой на BT Sport.

Финал Лиги Европы «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед» пройдёт 26 мая на стадионе «Энерга Гданьск» в Гданьске (Польша).

Сульшер: календарь «МЮ» сделан людьми, которые никогда не играли в футбол на таком уровне
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021