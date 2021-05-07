Матвей Сафонов заинтересовал клуб АПЛ

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов попал в сферу интересов «Брайтон энд Хоув Альбион», сообщает Eurostavka. Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию.
Английский клуб заинтересован в услугах 22-летнего футболиста и рассматривает его в качестве игрока, способного на долгое время закрыть позицию голкипера. «Чайки» следят за Матвеем около года, однако их смущают недавняя травма и высокая трансферная стоимость россиянина.
Сафонов является воспитанником «Краснодара», а за главную команду «быков» выступает с 2017 года. В нынешнем сезоне вратарь принял участие в 19 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых пропустил 29 голов. «Краснодар», набрав 38 очков в 28 турах, занимает 10-е место в турнирной таблице.
«Брайтон» с 37 очками после 34 встреч располагается на 14-й строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
Видеообзор матча, в котором «Краснодар» с Сафоновым проиграл «Сочи»:
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