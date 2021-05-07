Агент Вейналдума — «Баварии»: если вы заинтересованы в Жоржиньо, обращайтесь
Хамфри Нейман, агент полузащитника «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдума, прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны мюнхенской «Баварии».
«Вейналдум будет свободным агентом, он открыт для всех вариантов. «Бавария» — великий клуб. Если вы заинтересованы в Вейналдуме, можете обращаться», — приводит слова агента Sport1.
Вейналдум перешёл в «Ливерпуль» из «Ньюкасл Юнайтед» в 2016 году, а до этого выступал за ПСВ и «Фейеноорд». В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 33 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил два гола.
В турнирной таблице АПЛ «Ливерпуль» занимает седьмое место. Завтра, 8 мая, подопечные Юргена Клоппа сыграют с «Саутгемптоном» в рамках 35-го тура Премьер-лиги.
Видео гола Вейналдума в ворота «Вест Хэма»:
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