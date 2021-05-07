Агент Вейналдума — «Баварии»: если вы заинтересованы в Жоржиньо, обращайтесь

Хамфри Нейман, агент полузащитника «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдума, прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны мюнхенской «Баварии».

«Вейналдум будет свободным агентом, он открыт для всех вариантов. «Бавария» — великий клуб. Если вы заинтересованы в Вейналдуме, можете обращаться», — приводит слова агента Sport1.

Вейналдум перешёл в «Ливерпуль» из «Ньюкасл Юнайтед» в 2016 году, а до этого выступал за ПСВ и «Фейеноорд». В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 33 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил два гола.

В турнирной таблице АПЛ «Ливерпуль» занимает седьмое место. Завтра, 8 мая, подопечные Юргена Клоппа сыграют с «Саутгемптоном» в рамках 35-го тура Премьер-лиги.

Видео гола Вейналдума в ворота «Вест Хэма»: