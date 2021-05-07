Геркус: «Спартак» — прекрасная опция для Витории. Если не получится — заработает денег

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказался по поводу кандидатуры Руя Витории на пост главного тренера московского «Спартака».



Взглянем на Виторию — потенциально самого вероятного тренера «Спартака». Что мы о нём знаем? Успешный старт карьеры в Португалии. Трехлетний контракт с «Бенфикой» и суперуспешное выступление с этой командой. Клубные рекорды, требл и квадрупл, переподписание, но затем спад, провал в группе Лиги чемпионов — и посреди неудачно складывающегося сезона-2018/2019 нашего героя попросили.



К слову сказать, он и сам намеревался сменить работу, активно ища варианты на Ближнем Востоке. В той же Аравии, куда Руй Витория в итоге и отъехал, активно тренировал его предшественник в «Бенфике», а также бывший тренер «Спортинга» Жорже Жезуш.



В первый сезон Витория, приняв «Ан-Наср» на втором месте, довёл ее до титула, во втором ещё раз выиграл титул. В текущем сезоне, потерпев шесть поражений из 10 игр на старте, наш герой оставил команду на последнем 16-м месте, расторгнув контракт по обоюдному согласию.



При таких обстоятельствах вариант со «Спартаком» для Витории — отличная опция: возвращение в европейский футбол, приличная лига, шансы на медали, Лига чемпионов, если очень повезёт, или Лига Европы, тоже неплохо, хороший оклад плюс бонусы.



Выступит хорошо — вернётся в Португалию или в Бразилию. Не получится — заработает денег. Владельцы «Спартака» тоже получают свои преимущества: реноме — тренер всё же с титулами, обыгрывал «Зенит» в плей-офф ЛЧ, но без амбиций лезть в селекцию и управление. Получится — весь почёт руководителям, нет — тренер не подошёл, бывает. Уйдёт без скандалов. Это тоже часть пакета», — написал Геркус в своём телеграм-канале.

«Спартак» близок к договорённости с тренером Виторией. Он будет получать около € 4,5 млн