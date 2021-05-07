Кристанте: «Рома» должна была забить «МЮ» больше. Покидаем ЛЕ с высоко поднятыми головами

Полузащитник «Ромы» Бриан Кристанте поделился мыслями о вылете команды из Лиги Европы по итогам противостояния с «Манчестер Юнайтед» в полуфинале турнира.
Напомним, в первом матче, состоявшемся в Манчестере, «волки» потерпели разгромное поражение со счётом 2:6. В ответной встрече, которая прошла накануне, 6 мая, в Риме, итальянская команда добыла победу — 3:2.
«Мы провели несколько отличных матчей в еврокубках в этом сезоне и одержали несколько больших побед. Жаль, что провалили второй тайм в Манчестере. Сегодня мы должны были забивать на несколько мячей больше, но покидаем турнир с высоко поднятыми головами», — приводит слова Кристанте пресс-служба УЕФА.
В финале Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Вильярреалом». Матч пройдёт 26 мая на стадионе «Энерга Гданьск» в Гданьске (Польша).
- 7 мая 2021
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