Стали известны премиальные игрокам «Ман Сити» и «Челси» в случае победы в Лиге чемпионов

Футболисты «Челси» и «Манчестер Сити» получат выплаты от своих клубов в случае победы в финале Лиги чемпионов.
Как сообщает Daily Mail, лондонцы уже выплатили своим игрокам £ 5 млн (€ 5,76 млн) за преодоление полуфинальной стадии главного еврокубка. Если синие смогут завоевать трофей, то команда получит аналогичную сумму, то есть общая вырастет до £ 10 млн (€ 11,5 млн). Ещё £ 1 млн (€ 1,15 млн) коллектив заработает в случае победы в Кубке Англии.
В «Манчестер Сити» схема выплат иная. Бонусы за победу в Лиге чемпионов согласовываются индивидуально с каждым игроком во время подписания контракта. Известно, что главные звёзды клуба в случае завоевания трофея получат примерно по £ 1 млн, другие футболисты основы — по £ 600 тыс. (более € 690 тыс.), остальные — ещё меньше. Если суммировать, команда заработает около £ 15 млн (€ 17,3 млн).
Финальный матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси» состоится 29 мая на стадионе «Ататюрк Олимпьят» в Стамбуле.
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