Рияд Марез стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА.
Также на награду были номинированы защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш, равно как и полузащитники «Челси» Н'Голо Канте и Кай Хаверц.
На этой неделе в прошедших полуфинальных матчах 1/2 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» дома обыграл «Пари Сен-Жермен» (2:0), а лондонский «Челси» на «Стэмфорд Бридж» оказался сильнее «Реал Мадрида» (2:0). Таким образом, в финале турнира встретятся две английские команды.
Решающий матч пройдёт 29 мая на стадионе «Ататюрк Олимпьят» в Стамбуле (Турция). Напомним, ранее стало известно о том, что на финальный поединок Лиги чемпионов будет допущено 25 тыс. зрителей.
Зинченко — дважды герой матча с «ПСЖ». Принял участие в обоих голах и здорово защищался
А «ПСЖ» всё-таки не умеет проигрывать.
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