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Рияд Марез стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Рияд Марез стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА.

Также на награду были номинированы защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш, равно как и полузащитники «Челси» Н'Голо Канте и Кай Хаверц.

На этой неделе в прошедших полуфинальных матчах 1/2 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» дома обыграл «Пари Сен-Жермен» (2:0), а лондонский «Челси» на «Стэмфорд Бридж» оказался сильнее «Реал Мадрида» (2:0). Таким образом, в финале турнира встретятся две английские команды.

Решающий матч пройдёт 29 мая на стадионе «Ататюрк Олимпьят» в Стамбуле (Турция). Напомним, ранее стало известно о том, что на финальный поединок Лиги чемпионов будет допущено 25 тыс. зрителей.

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