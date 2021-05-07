Определена дата начала розыгрыша английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Новый чемпионат стартует 14 августа 2021 года, сообщает пресс-служба АПЛ.
16 июня будет объявлен полный календарь соревнований. Розыгрыш английской Премьер-лиги вновь включит в себя 380 матчей. Завершится турнир 22 мая 2022 года.
После 34 туров чемпионата Англии сезона-2020/2021 лидирует «Манчестер Сити» (80). Для победы в лиге «горожанам» достаточно выиграть один матч из оставшихся четырёх либо ожидать осечки занимающих второе место «Манчестер Юнайтед», в активе которых 67 очков в 33 играх.
Ранее стало известно, что в сезоне-2021/2022 в АПЛ не сыграет «Шеффилд Юнайтед», потерявший математические шансы на сохранение прописки. «Норвич» и «Уотфорд» обеспечили себе место в английском высшем дивизионе, заняв первые два места в Чемпионшипе.
- 7 мая 2021
-
15:00
-
14:59
-
14:54
-
14:26
-
14:26
-
14:25
-
14:00
-
13:58
-
13:42
-
13:36
-
13:27
-
13:14
-
13:06
-
13:04
-
12:57
-
12:41
-
12:40
-
12:25
-
12:23
-
12:09
-
11:57
-
11:56
-
11:34
-
11:30
-
11:28
-
11:25
-
11:11
-
10:52
-
10:45
-
10:36
-
10:16
-
10:15
-
10:04
-
09:54
-
09:48