Определена дата начала розыгрыша английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Новый чемпионат стартует 14 августа 2021 года, сообщает пресс-служба АПЛ.



16 июня будет объявлен полный календарь соревнований. Розыгрыш английской Премьер-лиги вновь включит в себя 380 матчей. Завершится турнир 22 мая 2022 года.



После 34 туров чемпионата Англии сезона-2020/2021 лидирует «Манчестер Сити» (80). Для победы в лиге «горожанам» достаточно выиграть один матч из оставшихся четырёх либо ожидать осечки занимающих второе место «Манчестер Юнайтед», в активе которых 67 очков в 33 играх.



Ранее стало известно, что в сезоне-2021/2022 в АПЛ не сыграет «Шеффилд Юнайтед», потерявший математические шансы на сохранение прописки. «Норвич» и «Уотфорд» обеспечили себе место в английском высшем дивизионе, заняв первые два места в Чемпионшипе.

Английская Премьер-лига объявила о датах трансферного окна на лето 2021 года