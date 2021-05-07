«Рубин» сделал предложение Михе Мевле, у которого истекает контракт с «Сочи»

«Рубин» заинтересован в подписании защитника «Сочи» Михи Мевли, у которого истекает действующий контракт, и уже сделал ему предложение. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомых с ситуацией.



«Казанцам очень интересен вариант с Мевлей, поэтому они сделали ему предложение о переходе свободным агентом», — сказал источник, близкий к казанскому клубу. Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что футболист отклонил первое предложение «Рубина», так как его не устроили финансовые условия контракта. Миха хочет сохранить ту зарплату, которая у него была по последнему контракту с «Сочи». Ровно по этой же причине словенец отклонил новое предложение сочинцев, по которому предполагалось понижение зарплаты.



Мевля защищает цвета «Сочи» с 2019 года, а до этого выступал за «Зенит», «Ростов» и зарубежные клубы. В нынешнем сезоне 30-летний игрок провёл 27 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил три гола и получил три жёлтые карточки.

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