Комитет этики УАФ: проверяем матчи «Миная», результаты будут переданы в полицию

Комитет этики и честной игры УАФ прокомментировал ситуацию, сложившуюся в матче 25-го тура украинской Премьер-лиги, в котором донецкий «Шахтёр» разгромил «Минай» (4:0). «Минай» вышел на матч, несмотря на ранее появившуюся информацию, что клуб будет бойкотировать игру.



«6 мая накануне матча 26-го тура УПЛ «Минай» — «Шахтёр» в СМИ появилась информация о том, что на данный матч размещались аномальные ставки на победу гостей с большой разницей голов.



Комитет сообщает, что владел информацией об этой ситуации ещё до её публичного объявления. С целью минимизации выплат по этим ставкам и приёма букмекерами новых ставок во время матча комитет обратился к объединениям букмекеров с просьбой заморозить выплаты и не принимать новые ставки на матч во время его хода.



Комитет дополнительно информирует, что в течение сезона-2020/2021 в рамках сотрудничества с партнёром УАФ по сбору беттинговых данных компанией FeedConstruct уже три команды по представлению комитета были заблокированы букмекерами для приёма ставок на матчи с их участием в режиме «лайв». Это уникальная мировая практика, которая позволяет приостанавливать размещение подозрительных ставок во время матча.



Что касается клуба «Минай», то комитет обратится с просьбой к букмекерам минимизировать приём ставок на его следующий матч до начала игры.



Комитетом осуществляется проверка и других матчей этого клуба, в том числе команды U-21, результаты которой будут переданы в органы осуществления футбольного правосудия и Национальной полиции Украины в ближайшее время», — сообщается на официальном сайте УАФ.



Напомним, причиной протеста «Миная» стали аномально подскочившие котировки ставок на матч у букмекеров. За день на победу «Миная» коэффициенты в букмекерских конторах выросли с 27 до 44. Также крупное количество ставок было совершено на то, что в матче будет более трёх забитых голов.

«Шахтёр» разгромил «Минай», чьи футболисты планировали бойкотировать матч