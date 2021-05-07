Ашраф Хакими готов перейти в «Баварию»

Защитник «Интера» Ашраф Хакими может сменить команду и вернуться в Германию, где два года выступал за дортмундскую «Боруссию».



Как сообщает Sport1.de, 22-летний футболист готов перейти в «Баварию», которая долгое время проявляет к нему интерес. При этом мюнхенцам будет нелегко осуществить такую сделку, поскольку нерадзурри в прошлом году заплатили «Реалу» за игрока € 45 млн и потребуют значительно более крупную сумму. Опции выкупа в действующем контракте Ашрафа нет.



Отмечается, что Хакими, несмотря на готовность присоединиться к «Баварии», доволен своим положением в «Интере». Он осознаёт, что может продолжать прогрессировать в миланской команде.



В нынешнем сезоне марокканский защитник провёл 33 матча в итальянской Серии А, забил семь голов, отдал шесть результативных передач и получил шесть жёлтых карточек. «Интер» досрочно стал чемпионом впервые за 11 лет.

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