Журналист: стали известны организаторы ситуации в матче «Миная» с «Шахтёром»

Спортивный журналист Михаил Спиваковский прокомментировал ситуацию, сложившуюся в матче 25-го тура украинской Премьер-лиги, в котором донецкий «Шахтёр» разгромил «Минай» (4:0). «Минай» вышел на матч, несмотря на ранее появившуюся информацию, что клуб будет бойкотировать игру.



«По моим источникам, мы эту информацию ещё проверим, называются четыре организатора этого матча. Конкретно четыре человека. Фамилия одного их них достаточно известная — Владимир Козленко. Человек, занимавшийся подобными вещами в «Говерле» и «Сумах». Друг Севидова? Я не знаю, пили ли они вместе. По Севидову та информация, что он пришёл и сказал команде: «Если вы выйдете на поле, то вас уничтожат при любом раскладе». Это вроде бы было. Поэтому роль Севидова мне неизвестна. Ещё три организатора матча — люди из Днепра и Харькова. Эти люди через своих подставных персонажей ставили суммы на эту игру», — сказал Спиваковский в интервью YouTube-каналу ТаТоТаке.



Напомним, причиной протеста «Миная» стали аномально подскочившие котировки ставок на матч у букмекеров. За день на победу «Миная» коэффициенты в букмекерских конторах выросли с 27 до 44. Также крупное количество ставок было совершено на то, что в матче будет более трёх забитых голов.

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