Судья Васильев отстранён от работы за грубую ошибку. РФС проведёт служебную проверку

Глава судейского комитета Российского футбольного союза и председатель Экспертно-судейской комиссии Ашот Хачатурянц сообщил о санкциях в отношении арбитра Станислава Васильева.
«Станислав Васильев ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Ротора» на 85-й минуте матча с «Ахматом». В концовке чемпионата проходят очень важные матчи, и судьям как никогда нужно понимать свою ответственность. Станислав Васильев допустил грубейшую ошибку, несопоставимую с профессиональным уровнем судьи РПЛ.
По результатам заседания Экспертно-судейской комиссии я принял решение провести служебную проверку в отношении Васильева. До её окончания он будет отстранён от работы на матчах РПЛ, а уже после её завершения будет решаться вопрос о его дальнейшей работе», — сказал Хачатурянц в заявлении, предоставленном департаментом коммуникаций РФС.
- 7 мая 2021
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