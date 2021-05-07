Судья Васильев отстранён от работы за грубую ошибку. РФС проведёт служебную проверку

Глава судейского комитета Российского футбольного союза и председатель Экспертно-судейской комиссии Ашот Хачатурянц сообщил о санкциях в отношении арбитра Станислава Васильева.



«Станислав Васильев ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Ротора» на 85-й минуте матча с «Ахматом». В концовке чемпионата проходят очень важные матчи, и судьям как никогда нужно понимать свою ответственность. Станислав Васильев допустил грубейшую ошибку, несопоставимую с профессиональным уровнем судьи РПЛ.



По результатам заседания Экспертно-судейской комиссии я принял решение провести служебную проверку в отношении Васильева. До её окончания он будет отстранён от работы на матчах РПЛ, а уже после её завершения будет решаться вопрос о его дальнейшей работе», — сказал Хачатурянц в заявлении, предоставленном департаментом коммуникаций РФС.