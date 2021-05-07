Вадим Евсеев назвал лучших защитников Российской Премьер-Лиги в сезоне-2020/2021

Бывший тренер «Уфы» Вадим Евсеев назвал лучших защитников Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.
«Продолжаю составлять символическую сборную чемпионата. Вратаря назвал, сегодня черёд защитников. Все они из разных клубов, но думаю, что сыгрались бы сразу. Слева Дуглас Сантос. Зенитовец достаточно много забил и отдал в этом сезоне, свой уровень держал практически в каждой игре. Справа Марио Фернандес. Команда с ним и без него не одно и то же. Мне сложно вспомнить, чтобы он сыграл ниже возможностей. Получил травму, и у команды сразу проблемы. Лидер.
Центральные защитники. Левый Джикия. «Спартак» борется за Лигу чемпионов на протяжении сезона и во многом благодаря капитану. Был спад, но небольшой, а так он стабилен и самоотвержен. Правым можно было бы выбрать Ловрена, но он болеет второй месяц, да и ошибки у него были. Хотя уровень хороший. Но стоит отметить Чорлуку. В начале сезона у «Локо» хорошие игры чередовались с плохими, а весной он был ключевым игроком, и при нём команда поднялась так высоко», — написал Евсеев в своём «инстаграме».
- 7 мая 2021
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