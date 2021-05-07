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Матчи РПЛ, ФНЛ, ПФЛ и ЮФЛ начнутся с минуты молчания

Матчи РПЛ, ФНЛ, ПФЛ и ЮФЛ начнутся с минуты молчания
Футбол / РПЛ 0

Ближайшие матчи РПЛ, ФНЛ, ПФЛ и ЮФЛ начнутся с минуты молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза. На форме арбитров появятся георгиевские ленточки.

9 мая – праздник в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. В День Победы во многих городах России проводятся военные парады и праздничные салюты, в Москве проходит организованное шествие к Могиле Неизвестного Солдата с церемонией возложения венков, в крупных городах — праздничные шествия и фейерверки. Российская Премьер-Лига также решила поддержать мероприятия и почтить память погибших.

Чемпионом Российской Премьер-Лиги досрочно стал санкт-петербургский «Зенит» (61). В тройку лидеров входят также московские «Спартак» (53) и «Локомотив» (52).

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