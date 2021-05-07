На стадионе «Зенита» состоялось открытие зоны гостеприимства Газпромбанка

На стадионе санкт-петербургского «Зенита» состоялась торжественная церемония открытия зоны гостеприимства Газпромбанка. Мероприятие, прошедшее в день золотого матча команды в Премьер-Лиге, приурочено к 15-летию сотрудничества клуба и банка.



Участие в церемонии на «Газпром Арене» приняли генеральный директор «Зенита» Александр Медведев и исполнительный вице-президент – управляющий «Северо-Западным» филиалом Газпромбанка Ольга Драгомирецкая.



Зона гостеприимства – уникальная площадка, сочетающая в себе ряд инновационных и интерактивных решений, которые обеспечивают комфортное пребывание посетителей – партнёров и клиентов банка, на всех домашних матчах клуба. Продолжением современной зоны гостеприимства является отдельный сектор Газпромбанка с комфортными креслами. Одна из трибун домашней арены сине-бело-голубых носит название «Газпромбанк Трибуна А».

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