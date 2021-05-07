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В «Ахмате» отреагировали на отстранение судьи, допустившего грубую ошибку в их матче

В «Ахмате» отреагировали на отстранение судьи, допустившего грубую ошибку в их матче
Футбол / РПЛ 0
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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал отстранение арбитра Станислава Васильева, допустившего ошибку в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ротором» (0:1).

«Ахмат» не выступает за пожизненное отстранение судей. Да, мы попросили оценить работу Васильева, но только такими методами можно принудить судить адекватно. Мы принимаем решение ЭСК, но хотели бы также получить оценку работы судей на VAR. Они Васильева даже к монитору не позвали! Это нонсенс! Васильев не увидел или не хотел увидеть нарушения, но ведь арбитры на VAR должны исправлять ошибки главного.

Если мы будем молчать, то ошибки так и будут продолжаться. Если они будут продолжаться — откажемся оплачивать VAR. Поймите, мы не жаждем крови. Мы хотим, чтобы судили адекватно и непредвзято», — сказал Айдамиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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