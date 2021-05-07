Гвардиола: победа в английской Премьер-лиге — самая главная цель в сезоне

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что победа в английском чемпионате – самая главная цель для его клуба в сезоне.



«Я всегда говорил, что победа в английской Премьер-лиге – самая главная цель в сезоне. Для клуба важнее квалифицироваться каждый год в Лигу чемпионов с финансовой точки зрения. У нас осталось четыре игры, нам нужно победить в одной, и завтра мы постараемся стать чемпионами.



У меня, правда, нет ни одной мысли о финале, весь мой фокус направлен на ближайшую игру. Когда наступит время решающей игры в Лиге чемпионов, тогда центр внимания будет на ней.



Люди говорят, что команда, прошедшая «Боруссии» из Дортмунда и Мёнхенгладбаха, будет играть в финале Лиги чемпионов. Но нужно уметь играть на полную с каждым соперником.



«Челси» играет непохоже ни на одну команду. Поэтому мы не можем моделировать ситуацию матча с ними в других играх», — цитирует Гвардиолу официальная пресс-служба «Манчестер Сити».



Напомним, Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Под его руководством команда по два раза выиграла чемпионат Англии и Суперкубок, трижды Кубок футбольной лиги, а также один раз стала обладателем Кубка Англии. «Манчестер Сити» впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов, обыграв в двухматчевом противостоянии «ПСЖ» в полуфинале турнира.

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