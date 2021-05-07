Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Ротор». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гвардиола: победа в английской Премьер-лиге — самая главная цель в сезоне

Гвардиола: победа в английской Премьер-лиге — самая главная цель в сезоне
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что победа в английском чемпионате – самая главная цель для его клуба в сезоне.

«Я всегда говорил, что победа в английской Премьер-лиге – самая главная цель в сезоне. Для клуба важнее квалифицироваться каждый год в Лигу чемпионов с финансовой точки зрения. У нас осталось четыре игры, нам нужно победить в одной, и завтра мы постараемся стать чемпионами.

У меня, правда, нет ни одной мысли о финале, весь мой фокус направлен на ближайшую игру. Когда наступит время решающей игры в Лиге чемпионов, тогда центр внимания будет на ней.

Люди говорят, что команда, прошедшая «Боруссии» из Дортмунда и Мёнхенгладбаха, будет играть в финале Лиги чемпионов. Но нужно уметь играть на полную с каждым соперником.

«Челси» играет непохоже ни на одну команду. Поэтому мы не можем моделировать ситуацию матча с ними в других играх», — цитирует Гвардиолу официальная пресс-служба «Манчестер Сити».

Напомним, Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Под его руководством команда по два раза выиграла чемпионат Англии и Суперкубок, трижды Кубок футбольной лиги, а также один раз стала обладателем Кубка Англии. «Манчестер Сити» впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов, обыграв в двухматчевом противостоянии «ПСЖ» в полуфинале турнира.

Хосеп Гвардиола повторил достижение Алекса Фергюсона в Лиге чемпионов
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021