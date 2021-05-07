«Оренбург» показал состояние своего стадиона. Видео

Пресс-служба «Оренбурга» записала видео-экскурсию по стадиону «Газовик», чтобы опровергнуть его плохое состояние. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале футбольного клуба.
Напомним, «Оренбургу» отказали в лицензировании на участие в Российской Премьер-Лиге, так как у клуба есть проблемы с вместимостью стадиона: сейчас трибуны рассчитаны лишь на 7,5 тыс. зрителей, в то время как по регламенту РПЛ они должны вмещать не менее 10 тыс. человек. Позже президент «Оренбурга» заявил, что стадион «Газовик» будет расширен.
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в своей колонке на «Чемпионате» рассказал о плохом состоянии стадиона в Оренбурге, сравнив его с «собачатней». После этого пресс-служба «Оренбурга» ответила Червиченко, опровергнув его слова о плохом состоянии стадиона. Однако на этом дискуссия не закончилась, и экс-президент «Спартака» выступил с очередным резонансным заявлением.
- 7 мая 2021
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