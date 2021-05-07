Глушаков приступил к тренировкам перед матчем со «Спартаком»

Полузащитник футбольного клуба «Химки» Денис Глушаков восстановился от повреждения коленного сустава и вернулся к тренировкам с командой перед матчем со «Спартаком».



«Впереди – «Спартак»! Денис Глушаков работает вместе с командой», — сообщается в официальном «твиттере» «Химок».



Матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Химками» пройдёт 10 мая в 19:00 мск на стадионе «Открытие Банк Арена».



Напомним, что Денис Глушаков выступал в составе «красно-белых» в период с 2013 по 2019 годы. В 2017 году российский полузащитник стал чемпионом России в составе «Спартака». За «Химки» Глушаков выступает с 2020 года. В нынешнем сезоне игрок принял участие в 17 играх, сумев отличиться тремя забитыми мячами.

«Я защищал всех, бился и убивался». Глушаков — о плохом отношении фанатов «Спартака»