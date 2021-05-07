Глушаков приступил к тренировкам перед матчем со «Спартаком»
Полузащитник футбольного клуба «Химки» Денис Глушаков восстановился от повреждения коленного сустава и вернулся к тренировкам с командой перед матчем со «Спартаком».
«Впереди – «Спартак»! Денис Глушаков работает вместе с командой», — сообщается в официальном «твиттере» «Химок».
Матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Химками» пройдёт 10 мая в 19:00 мск на стадионе «Открытие Банк Арена».
Напомним, что Денис Глушаков выступал в составе «красно-белых» в период с 2013 по 2019 годы. В 2017 году российский полузащитник стал чемпионом России в составе «Спартака». За «Химки» Глушаков выступает с 2020 года. В нынешнем сезоне игрок принял участие в 17 играх, сумев отличиться тремя забитыми мячами.
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