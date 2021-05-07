Вратарь «Шахтёра» Андрей Пятов завершит карьеру в сборной Украины после Евро-2020

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов завершит карьеру в национальной команде после чемпионата Европы — 2020, информирует украинская телекомпания «Футбол 1,2,3».
Евро-2020 станет для 36-летнего голкипера последним турниром в составе сборной, за которую Пятов выступает с 2006 года. На его счету 96 матчей (45 — «сухие») и 78 пропущенных голов. Вместе с национальной командой Пятов выступал на чемпионате мира — 2006, а также на чемпионатах Европы 2012 и 2016 годов.
Андрей занимает пятое место в рейтинге по количеству матчей за сборную Украины.
Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля. Среди городов, которые примут встречи турнира, есть Санкт-Петербург. Украинцы попали в группу С, их соперниками станут сборные Австрии, Македонии и Нидерландов.
- 7 мая 2021
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