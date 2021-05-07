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АПЛ впервые за 9 лет займёт 1-е место в таблице коэффициентов УЕФА, побив рекорд по очкам

АПЛ впервые за 9 лет займёт 1-е место в таблице коэффициентов УЕФА, побив рекорд по очкам
Футбол / Англия 0
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АПЛ впервые за 9 лет займёт первое место в таблице коэффициентов УЕФА. Ранее высшую строчку занимала испанская Примера.

Также клубы английской Премьер-лиги установили рекорд по числу набранных за один сезон очков, благодаря выходу трёх команд в финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы. Ранее АПЛ занимала первое место в рейтинге в период с сезона-2007/2008 по сезон-2011/2012.

Английские клубы в последних трёх сезонах из пяти набирали большее количество очков, нежели испанские коллективы. Последняя победа в Лиге чемпионов для Испании состоялась в 2018 году – победителем стал «Реал Мадрид». «Севилья» выиграла трофей Лиги Европы в 2020 году.

Напомним, что в 2019 году Лигу чемпионов выиграл английский «Ливерпуль», игравший в финале с «Тоттенхэмом», а в Лиге Европы «Челси» обыграл «Арсенал». «Ливерпуль» также выходил в финал Лиги Европы сезона-2015/2016 и Лиги чемпионов 2017/2018. В сезоне-2016/2017 «Манчестер Юнайтед» стал обладателем трофея Лиги Европы.

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