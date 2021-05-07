Клопп — о протестах: люди имеют право высказывать мнение, но необходимо делать это мирно

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал про своё отношение к протестам, которые сорвали матч между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем».



«Я не был удивлён тому, что произошло. Я верю в свободу слова и счастлив, что люди могут высказывать своё мнение. Такие ситуации, когда людей не слышат, не должны происходить.



Но несколько недель назад я заявил, что мы должны быть осторожны, чтобы никто не пострадал. Точно не знаю, что произошло, но слышал, что несколько полицейских получили ранения, это недопустимо.



Совершенно нормально высказывать своё мнение, если это происходит мирно. Но, насколько я понимаю, акции не проходили спокойно», — цитирует слова Клоппа Sky Sports.



Напомним, что матч между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» должен был состояться 2 мая, но был сорван из-за болельщиков, прорвавшихся на стадион и требовавших ухода семьи Глейзеров из «МЮ». Новая дата проведения поединка – 13 мая.

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